بوعميد: المؤقتة كلفت أحد الشركات لتنفيذ ميناء الماية

كشف رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك ابوعميد، أن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، أصدرت قرار بتكليف شركة لتنفيذ ميناء الماية البحري، كما سيتم تكليف شركة لتنفيذ مطار العزيزية للشحن الجوي قريبا.

وقال ابوعميد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الحكومة المؤقتة كلفت خلال الآونة الأخيرة شركة لتنفيذ الميناء البحري مع العلم بأن اللجنة المكلفة بوضع الدراسات الفنية كانت قد أنجزت أعمالها منذ مدة، كما أن هناك قرارات ستصدر بشأن تكليف أحد الشركات لتنفيذ مطار العزيزية للنقل الجوي والذي أنجزت به المراحل الأولية لعمليات التسوية والتمهيد وعمليات الدك بالمجهود الذاتي، وذلك بناء على الرسائل التي وجهت من قبل المجلس الأعلى ورشفانة”.

وأضاف ابوعميد، أنه تمت الموافقة أيضا على تنفيذ طريق مزدوج، ولكن لم تكلف أي شركة لتنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات وأعمال الصيانة التي يجب تنفيذها نظرا لما تعرضت له المنطقة من دمار”.

كشف رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك ابوعميد، أن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، أصدرت قرار بتكليف شركة لتنفيذ ميناء الماية البحري، كما سيتم تكليف شركة لتنفيذ مطار العزيزية للشحن الجوي قريبا.

وقال ابوعميد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الحكومة المؤقتة كلفت خلال الآونة الأخيرة شركة لتنفيذ الميناء البحري مع العلم بأن اللجنة المكلفة بوضع الدراسات الفنية كانت قد أنجزت أعمالها منذ مدة، كما أن هناك قرارات ستصدر بشأن تكليف أحد الشركات لتنفيذ مطار العزيزية للنقل الجوي والذي أنجزت به المراحل الأولية لعمليات التسوية والتمهيد وعمليات الدك بالمجهود الذاتي، وذلك بناء على الرسائل التي وجهت من قبل المجلس الأعلى ورشفانة”.

وأضاف ابوعميد، أنه تمت الموافقة أيضا على تنفيذ طريق مزدوج، ولكن لم تكلف أي شركة لتنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات وأعمال الصيانة التي يجب تنفيذها نظرا لما تعرضت له المنطقة من دمار”.

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