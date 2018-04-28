مركز أبحاث تونسي: 143 إرهابيًا دخلوا البلاد من ليبيا خلال أسبوعين

أكد المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، دخول نحو مائة وثلاثة وأربعين إرهابيًا إلى البلاد منذ نحو أسبوعين قادمين من ليبيا عبر الذهيبة وبرج الخضراء.

وقالت رئيسة المركز بدرة قعلول في تصريحات صحافية إن العناصر الإرهابية العائدة من سوريا والعراق تشكل خطراً كبيراً على شمال أفريقيا، حيث يحاولون كسب ميدان أشمل وأوسع.

وأضافت رئيسة المركز أن هناك عودة قوية للعناصر الإرهابية، حيث تتم إعادة تكوين قيادات داعشية جديدة، خاصة بعد مقتل وكشف العديد من القادة، مبينة أن عدداً كبيراً منهم بصدد العودة بجوازات سفر مزوّرة، بهدف إعادة انتشارهم مرة أخرى.

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