سيالة: “السراج” كلفني بإجراء اتصال هاتفي مع نجل “حفتر” لهذا السبب

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، خلال حوار له في قناة فرانس 24 يوم الخميس الماضي، ” أنه أجرى أتصال هاتفي بنجل المشير خليفة حفتر”.

وأضاف سيالة،” إن الاتصال كان بشكل رسمي وبالنيابة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج “.

وأكمل سيالة،” وتأكدنا من إن المشير خليفة حفتر بصحة جيدة، وهناك تسريبات أنه سيعود إلى بنغازي مساء الخميس”.

يذكر إن حوار وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع قناة فرانس 24 قد تم أجراؤه قبل ساعات معدودة من وصول المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة إلى بنغازي.

