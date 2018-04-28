رئيس هيأة الإعلام والثقافة جمعة الفاخري يزور معرض “جالو بعيون بنغازية”

بنغازي 28 أبريل 2018 (وال)- قام رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة السيد جمعة الفاخري اليوم السبت، بزيارة لمعرض “جالو بعيون بنغازية”.

هذا وقام السيد جمعة الفاخري بجولة داخل أجنحة المعرض الذي تقيمه جمعيَّة اللبَّة جالو الخيرية هذه الأيام ببنغازي، حيث حضر جانباً من الأمسية الشعرية للشاعرة الكبيرة بدرية الأشهب، والشاعر رزق الله العبيدي ضمن فعاليات المعرض .

يُشار إلى أن معرض “جالو بعيون بنغازية” الذي تستضيفه منظمة أمازونات ليبيا، تنظمه جمعية اللبة جالو الخيرية، وكان قد انطلقت فعالياته بمقر الجامعة الدولية الأربعاء الماضي .

ويأتي تنظيم هذا المعرض للتعريف بتراث مدينة جالو، من مقتنيات وأزياء ومأكولات شعبية، وذلك بمناسبة التوأمة بين الجمعية والمنظمة الليبية لأمازونات ليبيا . (وال – بنغازي) ب خ / س ع/ ر ت

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