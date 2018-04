عضو مجلس الدولة الاستشاري يكشف نتائج اجتماعات المغرب بين “عقيلة” و”المشري”

المتوسط :

أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري “محمد معزب” عن عدم التوافق بين رئيس مجلسى الاستشاري خالد المشري، و النواب عقيلة صالح في الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي، بالعاصمة المغربية الرباط حول تعديل الاتفاق السياسي.

وأفاد “معزب”، اليوم السبت خلال تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن المشري رفض مقترح عقيلة صالح و القاضي باختيار الرئيس ونائبا، فيما يختار المجلس الأعلى للدولة النائب الثاني، مضيفا بأن المشري طرح فكرة تكوين قوائم مشتركة، كل قائمة تضم 3 أعضاء وبحد أقصى 6 قوائم لكل منهم حق الفيتو ولهم نفس الصلاحيات، ويمكن أن يتوافقوا فيما بينهم على رئيس ونائبين أو يبقوا المجلس كماهو عليه، ثم يختار الأعلى للدولة قائمتين منهم، ويختار مجلس النواب من بينهما واحدة.

وأوضح معزب أن الاجتماع لخص إلى أن يعود كل منهما إلى مجلسه للتشاور وبحث احتمالية بدء جولة مفاوضات جديدة للخروج من المأزق الراهن، موضحا أن الأعلى للدولة سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لبحث الخيارات التي يمكن العمل عليها الفترة المقبلة.

