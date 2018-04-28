احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم المعلم الأثري “فيلا سيلين”

أقامت مصلحة الآثار احتفالا اليوم ، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم المعلم الأثري “فيلا سيلين” التابع لمراقبة آثار لبدة، وذلك بالتعاون مع جامعة روما الثالثة.

حضره أمين عام مجلس الوزراء “الطاهر عامر”، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية “أسماء الأسطى”، ورئيس مصلحة الآثار “محمد الشكشوكي”، وكل من ، سفير إيطاليا لدى ليبيا، ورئيسة بعثة جامعة روما الثالثة .

حيث تم خلال الاحتفال استعراض أهمية “فيلا سيلين”، التي تعود الى القرن الثاني الميلادي، وتمثل شاهدا ثقافيا ومعماريا فنيا يوثق جوانب من مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إبان تلك الفترة. والجهود التي بذلتها المصلحة طيلة العقود الماضية للمحافظة عليها وفق الإمكانات المتاحة.

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