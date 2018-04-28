برلماني: لن تستريح القلوب إلا بالقصاص من قتلة أطفال الشرشاري

وصف عضو مجلس النواب، ابوبكر أحمد سعيد، جريمة مقتل أطفال عائلة الشرشاري بـ”الجريمة الإنسانية البشعة”. وقال سعيد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “كم هو يوم مؤلم وحزين عندما نودع أطفال قُتلوا بدم بارد، أطفال أبرياء حُرموا من والديهم في عمر الزهور، “عبدالحميد ومحمد وذهب” ليسوا أطفال عائلة الشرشاري فقط بل هم أطفال ليبيا، أطفال كل مواطن ليبي شريف غيور على وطنه، خطفهم وقتلهم عطشا وجوعاً وخوفاً يُعد جريمة إنسانية بشعة ترفضها كافة الشرائع الدينية ما بالك بديننا الإسلامي الحنيف، لن تستريح القلوب إلا بالقصاص العادل من القتلة ومن ساندهم لتكون رادعًا يحمي أطفال ليبيا من مثل هؤلاء الأشرار”، معربا في الوقت ذاته عن تعازيه الحارة لعائلة رياض الشرشاري، وكل ليبيا في وفاة هؤلاء الأطفال الأبرياء.

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