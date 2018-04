المتوسط:

قضت محكمة جنح “العجوزة” في مصر، على الكاتب المصري “أنيس الدغيدي” ومكتبة “مدبولي الصغير” بدفع غرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه لكل من الطرفين.

كما ألزمت المحكمة بجمع كتاب يتناول سيرة “معمّر القذافي” وذلك لإن المحكمة اعتبرت الكتاب يتناول سيرة ” القذافي” بشكل سيء.

The post حكم قضائي بتغريم كاتب مصري بسبب كتاب مسيء لـ” القذافي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية