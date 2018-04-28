محكمة مصرية تدين كاتب مصري بسبب القذافي والمحامي يطالب بسجنه

ليبيا – أعلن خالد الزايدي محامي عائلة القذافي إصدار محكمة جنح “العجوزة” المصرية حكما اليوم السبت في الدعوى رقم 10151 المرفوعة ضد الكاتب المصري أنيس الدغيدي ومكتبة “مدبولي الصغير” إثر نشرهما كتابا مسيئاً عن العقيد معمر القذافي بعنوان “حكايتي مع ابن الحرام”.

وأوضح خالد الزايدي محامي عائلة القذافي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية أن هناء معمر القذافي ابنة العقيد الراحل هي من قامت برفع الدعوى، بطلب من عائلتها في مارس 2018 نظرا للتشويه والمغالطات التي احتواها الكتاب حول شخصية والدها .

وفى التفاصيل كشف الزايدي عن أن المحكمة المصرية حكمت بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري لكل من الطرفين – أي الكاتب والمكتبة الناشرة – وإلزامهم بجمع الكتاب من أديرة النشر والمكتبات وعدم تداوله، نظرا لكونه محل جريمة يعاقب عليها القانون .

وأضاف : “نحن الآن بصدد تقديم طلب للمحامي العام المختص لاستئناف الحكم، نظرا لأن في مثل هذه الحالات السجن يكون وجوبيا حينما يتعلق الأمر بمس سمعة العائلة، وفقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات المصري، خاصة أن مضمون الحكم جاء بإثبات الإدانة للمحكوم عليهم”.

وأكد المحامي على استمراره في متابعة تنفيذ حكم المحكمة الخاص بمنع تداول الكتاب وكذلك باقي الإجراءات القانونية التي يتيحها الدستور والقانون المصري لمعاقبة أنيس الدغيدي ومكتبة “مدبولي الصغير”، مشيدا بعدالة القضاء المصري والذي أصدر حكمه في الجلسة الثانية والتي انعقدت اليوم.

ويعد أنيس الدغيدي احد المتطوعين على قناة الليبية الفضائية بشكل مستمر ومتكرر منذ اندلاع الاحداث فى فبراير 2011م، مقدماً نفسه كمرشح للرئاسة المصرية واعلن حينها الدغيدي بكل صراحة انه مع ” القائد العربي العظيم المظفر معمر القذافي وأن ما تسمى بفبراير مؤامرة صهيونية امريكية ، وفقاً لمقطع فيديو ارشيفي له على ذات القناة وقناة الجماهيرية.

كما أصدر الدغيدي سنة 2010 كتاباً مجّد فيه العقيد القذافي واختار له اسم ” جنرال الحرية”و تحدث فى مقدمته عن معمر القذافي الثائر، القائد والانسان وذلك وفقاً لمقدمة الاهداء التي كتبها فى صدر الكتاب قبل ان يعود ويصفه باليهودي واللقيط وان له تجربة معه فى محاولة لجني ارباح من الكتاب الاخير خلال تلك الفترة التي كتب فيها العديدين عن تجاربهم مع القيادة السابقة بعد سقوطها.

يشار الى أن الدغيدي كان قد نشر كتابه محل القضية فى اغسطس 2012 وباعه بعشرة دولارات للنسخة الواحدة وكان قد شكك من خلاله فى نسب العقيد القذافي وأسرته وإدعى بأن والدته يهودية إسرائيلية ووالده جندي فرنسي لقيط .

المرصد – متابعات

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