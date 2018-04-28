“جالو بعيون بنغازية” يواصل فعالياته

العنوان-بنغازي

أقيمت ضمن فغاليات معرض “جالو بعيون بنغازية” الذي تقيمه جمعيَّة اللبَّة جالو الخيرية هذه الأيام ببنغازي،أمسية شعرية للشاعرة الكبيرة بدرية الأشهب، والشاعر رزق الله العبيدي ضمن فعاليات المعرض .

يُشار إلى أن معرض “جالو بعيون بنغازية” الذي تستضيفه منظمة أمازونات ليبيا، تنظمه جمعية اللبة جالو الخيرية، و انطلقت فعالياته بمقر الجامعة الدولية الأربعاء الماضي للتعريف بتراث مدينة جالو، من مقتنيات وأزياء ومأكولات شعبية، وذلك بمناسبة التوأمة بين الجمعية والمنظمة الليبية لأمازونات ليبيا .

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