فاز اللاعب الليبي محمد الشلماني البالغ من العمر 6 سنوات اليوم السبت، على القلادة الذهبية في مشاركة ليبيا ببطولة bodeaux للجودو.

وتقام هذه البطولة بمدينة بوردو الفرنسية، وعقب فوز الشلماني ارتفع علم ليبيا في فعاليات البطولة احتفالا بفوز اللاعب الليبي.

