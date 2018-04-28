طفلان آخر ضحايا الألغام والرصاص ببنغازي

تواصل مخلفات الحرب في مدينة بنغازي حصد المزيد من الضحايا، حيث سُجل السبت، إصابة طفل بجروح خطيرة جراء انفجار لغم، وآخر بشظايا رصاصة ووضعة مستقر.

وحول التفاصيل، استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث طفلا يبلغ من العمر 12 عاما بحالة حرجة إثر إصابته بانفجار لغم أرضي زرعته التنظيمات الإرهابية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لقناة “218 نيوز”، إن الطفل أدخل إلى غرفة العمليات على الفور، وهو يتلقى الآن الخدمات الصحية والرعاية أثر أصابته بشظايا اللغم في منطقة البطن.

كما أصيب طفل آخر بشظايا رصاصة كان يلعب بها بمنطقة الكيش وسط مدينة بنغازي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وقالت البرغثي لقناة “218 نيوز”، إن الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، أصيب بشظايا الرصاصة في البطن واليد اليمنى، مؤكدة أنه كان يلعب بها وعندما قام برميها انفجرت ما أدى الى إصابته.

وأشارت البرغثي إلى أن الطفل حالته الصحية مستقرة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في المستشفى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية