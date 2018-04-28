ضبط كميات كبيرة من دخان ''المعسل'' على الحدود التونسية

تم اليوم السبت وبمنطقة أبى كماش الحدودية ، وبعد تحريات من قبل فرقة أمنية تابعة لبوابة أبى كماش التابعة لمديرية امن زواره ضبط سيارات تونسية كانت محملة بمادة الدخان (( المعسل )) جاهزة لتهريبها لدولة تونس

وقال مصدر مطلع ان وعدد السيارات التي كان طلبها 16 سيارة ، وعندما توجهت الفرقة إلى مكان وجود المركبات لاذ اصحباها بالفرار ، فتم ضبط المركبات وما بداخلها من مادة المعسل ، والتي كانت مخبأة داخل خزانات مجهزة خصيصا للتمويه ، حيث من المتوقع أنتكون خزانات تحمل مادة البنزين أو الديزل قاموا بتجهيزها بطريقة يراها الرجل العادي أنها تحمل بنزين وهى في الحقيقة تكون محملة ببضائع عادة تكون ممنوع الخروج منها بكميات كبيرة ، مادة الدخان هذه أحداها ، فتم ضبط السيارات ونقلهم لمديرية أمن زوارة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال مثل هذه الجرائم الاقتصادية ، والتي لا تعتبر هذه القضية الأولى ، حيث تم في المدة القريبة ضبط كمية كبيرة من هذه المادة مخبأة في سيارات متوجهة لتونس

واكد المصدر بان هناك تعليمات شديدة ودائمة من قبل مدير مديرية أمن زواره في المتابعة والحرص في هذا الموقع الذي يعتبر صمام أمان للاقتصاد الوطني ، وان المسؤولية كبيرة على مديرية امن زواره والمراكز والبوابات التابعة لها في محاربة عدة ظواهر منها تهريب السلع الخاصة بالاستهلاك المحلى .

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