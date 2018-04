السفارة الإيطالية تعلن انتهاء المرحلة الأولى لترميم فيلا سيلين

المتوسط:

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا عن انتهاء المرحلة الأولى لبرنامج ترميمي لحماية وإنقاذ فيلا سيلين.

وتعتبر فيلا سيلين تعتبر معلم تاريخي فريد من نوعه ورمزي، وشارك في أعمال ترميم فيلا سيلين مصلحة الأثار والسفارة الإيطالية.

يذكر إن مصلحة الآثار بالعاصمة طرابلس أقامت اليوم السبت، احتفالية بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم المعلم الأثري “فيلا سيلين” التابع لمراقبة آثار بالتعاون مع جامعة روما الثالثة.

