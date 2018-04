مركز دراسات تونسي يكشف تورط الإخوان في تهريب عناصر إرهابية من ليبيا إلى تونس

المتوسط:

كشف المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس عن تورط جماعة الأخوان في شبكات تهريب وتجميع العناصر الإرهابية في مدن ليبية.

وأوضحت قعلول، في تصريحات مرئية، أنه يستوطن أكثر من “216” مجموعة مسلحة في ليبيا تتعامل مع قوى الاخوان، مؤكدة بأن تلك القوى لها تتشابه في تيديولوجيتها و تتعامل مع “القاعدة”، ما يوفر دعماً لوجستياً للإرهاب في المنطقة.

وقالت رئيسة المركز بدرة قعلول في تصريحات صحافية، خلال ورقة قدمتها بورشة أقيمت يومي 25 و26 أبريل إن العناصر الإرهابية العائدة من سوريا والعراق تشكل خطراً كبيراً على شمال أفريقيا، حيث يحاولون كسب ميدان أشمل وأوسع.

جاء ذلك خلال ورشة أقيمت الخميس الماضي حول “عناصر داعش ما بعد سوريا والعراق”، حيث ناقش خبراء من 11 دولة، من بينها ليبيا، سبل مكافحة عناصر داعش الإرهابي من سوريا والعراق، ومن يوفر لهم الدعم في تنقلاتهم، والسيناريوهات المتوقعة بعد خروجهم.

ودعت قعلول لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتفعيل قوانين مكافحة الإرهاب، والشراكة بين دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل لمواجهة التهديدات الإرهابية.

