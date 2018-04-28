حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم والخطيب والمؤذن الصغير على مستوى بلدية بنغازي

عين ليبيا

برعاية بلدية بنغازي أقيم صباح اليوم السبت حفل توزيع جوائز على الفائزين (بمسابقة القرآن الكريم و الخطيب والمؤذن الصغير) على مستوى بلدية بنغازي و التي نظمها مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم وبإشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي.

حيث حضر الحفل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومسئول قطاع التربية والتعليم بنغازي محمد الدرسى ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي وعدد من مسئولي المؤسسات التعليمية وأهالي المتسابقين ومندوبي عن الجهات المساهمة في جوائز هذه المسابقة وهى شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة ليبيا للتأمين وشركة الإنجاز الدولية للاستثمار السياحي وأبناء يوسف للعطور.

حيث أسفرت النتائج على النحو التالي:

أولاً: مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمرحلة التعليم الإبتدائي:

الترتيب الأول: عبدالله سليمان العقيلي.

الترتيب الثاني: على فرج العرفي.

الترتيب الثالث : محمد عثمان محمد.

ثانيا : مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمرحلة التعليم الأعدادي:

الترتيب الأول: عبدالرحمن عادل إبراهيم

الترتيب الثاني: فرج عادل فرج الشكري

الترتيب الثالث: طلحة محمد عبدالرحمن

ثالثا :مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمرحلة التعليم الثانوي:

الترتيب الأول : سالم مرعى الصادق

الترتيب الثاني : سالم عبد العزيز سالم

الترتيب الثالث : خديجة محمد صالح

رابعاً: مسابقة المؤذن الصغير لمرحلة التعليم الإبتدائي:

الترتيب الأول: سيف الإسلام محمد العبدلى

الترتيب الثاني: عمر عبدالله معتوق

الترتيب الثالث: محمد صالح قمو

خامساً: مسابقة المؤذن الصغير لمرحلة التعليم الأعدادي

الترتيب الأول عبدالله نورى مفتاح المشيطى

الترتيب الثاني أسامة محمد مسعود

الترتيب الثالث إبراهيم على البرداق

سادساً: مسابقة الخطيب الصغير لمرحلة التعليم الإبتدائي

الترتيب الأول : بشير أسامة بوحجر

الترتيب الثاني عبدالرحمن على محمد

الترتيب الثالث : مفتاح أحمد مفتاح

سابعاً : مسابقة الخطيب الصغير لمرحلة التعليم الأعدادي

الترتيب الأول : عبدالسلام صالح عبدالسلام

الترتيب الثاني : عبدالله إبراهيم علي

الترتيب الثالث : خالد مرعى محمد القطراني

والجدير بالذكر بأن الفائزين بالترتيب الأولى لكل المراحل التعليمية قد تحصلوا على جائزة أداء مناسك العمرة رفقة أولياء أمورهم.

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