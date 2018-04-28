استعدادات مراقبة تعليم صبراتة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

عين ليبيا

في إطار استعدادات مراقبة التعليم لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي2018/2017 والتي ستُجرى في الفترة من 14 يوليو إلى 26 يوليو 2018م، وبناءً على قرار وزارة التعليم بشأن إجراء الامتحانات داخل قاعات الجامعات والمعاهد العليا.

تفقد مراقب التعليم علي عمر يحيى ومدير مكتب امتحانات صبراتة محمد قنبيج رفقة المسجل العام في جامعة صبراتة د . سالم عمارة القاعات الدراسية المستهدفة باستقبال طلبة الشهادة الثانوية بمدارس مراقبة تعليم صبراتة والذين يقارب عددهم 1000 طالب للعام الدراسي 2018/2017م لإجراء الامتحانات النهائية.

وشملت الجولة زيارة كلية العلوم بجامعة صبراتة حيث كان في استقبالهم مسجل كلية العلوم ومدير مكتب الشؤون الإدارية، كما شملت الجولة زيارة كلية الآداب بجامعة صبراتة وكان في استقبالهم عميد الكلية وعدد من الموظفين.

وتأتي هذه الجولة للاطلاع على مدى جاهزية القاعات المخصصة والامكانات المتوفرة من أجل توفير الأجواء النفسية والمعنوية للطلاب وتسيير عملية الامتحانات بشكل طبيعي.

وأفاد مراقب التعليم بتنفيذ زيارة مماثلة لمنطقة الطويلة وتوفير قاعة لطلبة الشهادة الثانوية بالمنطقة.

هذا وأبدت إدارة جامعة صبراتة كامل استعدادها في تنفيذ خطة وزارة التعليم ومساهمتها والتعاون مع مراقبة التعليم في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية وإنجاحها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا