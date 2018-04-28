ندوة حول "الأمومة و الطفولة" بجامعة طبرق

أقيمت صباح اليوم بمسرح كلية العلوم بجامعة طبرق ندوة ثقافية علمية تحت عنوان ” الأمومة والطفولة ” والتي كانت من تنظيم أساتذة من قسمي التاريخ ، وعلم الإجتماع بكلية الأداب . وأوضح مكتب الإعلام أن الندوة تطرقت إلى عدة محاور منها ” التنشئة الأسرية وموقف ولي الأمر منها ، الأسرة و التنشئة الإجتماعية للطفل ، تعدد الزوجات وتأثيره على حياة المرأة و الأبناء ، الطفل و التنشئة السياسية ، المنهج النبوي في تربية الأطفال ، الموريسكيات سفراء الهوية الأسلامية في بلاد الأندلس ” الطفولة نموذجا” .

وأشار المكتب بأن الندوة تطرقت أيضاً إلى التحديات التي تواجه الأطفال في ظل المتغيرات السياسية والأجتماعية التي تمر بها دولة ليبيا في ظل عالم متغير مملوء بالتحديات التي لايمكن تجاهلها في إستخدام التكنولوجيا والإنفتاح على العالم وما أعقبها من آثار العولمة. يذكر أن الندوة كانت بحضور رئيس جامعة طبرق الدكتور عبدالعزيز عبد الكريم بوحليقة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والطلبة.

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