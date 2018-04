داخلية الجزائر تبدى مخاوفها إزاء المهاجرين العالقين في ليبيا

أبدى وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، مخاوفه إزاء تعليق نحو 700 ألف مهاجرا غير شرعي في ليبيا بعد فشل محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، مضيفا بأن ذلك الأمر يثير احتمالية دخولهم إللى الأراضي الجزائرية.

وفي سياق متصل ذكر رئيس العمليات للهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية، إن هناك سبعة آلاف شخص في النيجر، يقومون بنقل المهاجرين، مستخدمين نحو 14 ألف سيارة، رباعية الدفع ، مضيفا أن عائدات هؤلاء الذين ينقلون المهاجرين تقدر بـنحو 140 يورو شهريا.

