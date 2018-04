المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن استمرار جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في تدريب وتأهيل منتسبي الجهاز من أجل الرفع من مستوى الاداء وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بالموروث الثقافي الليبي.

وأضافت الوزارة، ” إن التدريب يشمل توعية من مخاطر كثيرة من بينها النبش غير المشروع وسرقة وتهريب الآثار والاتجار بها من اجل الربح السريع دون النظر لما يمثله هذا الموروث الثقافي والحضاري من أهمية لكل الليبيين باعتباره تاريخ وهوية وقضية أمن قومي.

وأكملت الوزارة،” هناك ورشة عمل عُقدت في المدة الماضية بحضور أعضاء التحقيق بفروع الجهاز وضباط من الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك وخبراء آثار من مصلحة الآثار حيث تلقوا شروح نظرية وعلمية استخدمت فيها الحقائب الدراسية”.

The post ” داخلية الوفاق ” تعلن تأهيل أفرادها لحماية الآثار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية