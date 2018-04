مستشفى الشهيد المقريف يطوّر مهارات الجراحة

أقيمت ورشة عمل، السبت، حول المهارات الجراحية الأساسية بعنوان “Basic Surgical Skills Workshop”، في قسم الجراحة العامة رجال بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي.

وتأتي الورشة في إطار النشاط العلمي والتعليم الطبي، لرفع كفاءة الأطباء بقسم الجراحة في المستشفى، وقد حضرها 32 طبيبا من الجراحة العامة وأطباء الامتياز، وطبيبي جراحة وجه وفك.

وبدأت الورشة بجزء نظري بسيط، قبل أن يتم التدريب العملي على كيفية التعقيم وأنواع الإبر والأسلاك الجراحية، وكيفية تعلم الخياطة ومبادئ جراحة المناظير.

