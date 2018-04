مصلحة الآثار تقيم احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم “فيلا سيلين”

المتوسط :

أقامت مصلحة الاثار بالتعاون مع جامعة روما الثالثة احتفالية ، صباح اليوم السبت، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم المعلم الأثري “فيلا سيلين” التابع لمراقبة اثار لبدة في خطوة يهدف من خلالها للحفاظ على الموروث الثقافي.

وبحسب إدارة الإعلام و التواصل برئاسة مجلس الوزراء،فأن الاحتفالية حضرها كل من أمين عام مجلس الوزراء الدكتور “الطاهر عامر”، والسيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية “أسماء الأسطى”، رئيس مصلحة الآثار “محمد الشكشوكي”، خبراء الآثار التابعين للمصلحة، عميد بلدية الخمس، سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بيروني”، رئيسة بعثة جامعة روما الثالثة “لويزا موصو”.

وشملت الاحتفالية عرض مرئي لكل مراحل الصيانة والترميم، وفق الطرق العلمية المتعارف عليها في صيانة الآثار، بالإضافة لاستعراض برنامج متكامل عن مشروع الأرشيف المركزي الذي استحدثته مصلحة الآثار من أجل المحافظة على المعلومات والصور والخرائط والتقارير الفنية التي تحويها عن طريق منظومة الكترونية متطورة

وأكد المجتمعون على أهمية “فيلا سيلين”، التي تعود الى القرن الثاني الميلادي، وتمثل شاهدا ثقافياً ومعمارياً فنياً يوثق جوانب من مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبان تلك الفترة.

من جانبه أشار رئيس مصلحة الآثار للجهود المبذولة من قبل العاملين بالمصلحة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي طيلة العاميين الماضيين وحمايتها من آثار الرطوبة والعوامل الجوية بسبب موقعها على شاطئ البحر وذلك بالتعاون مع جامعة روما الثالثة، مؤكداً بأن الانتهاء من هذه المرحلة سوف تتبعها مراحل أخرى تتعلق بحفظ وحماية هذا الموروث

هذا واشادت رئيسة بعثة جامعة روما الثالثة في كلمتها بالجهود التي بذلت من الجانبين، الليبي والإيطالي والخطوات التي مرت بها عملية الترميم منذ انطلاقها في شهر مايو 2016.

