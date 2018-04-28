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منطقة الخليج تكرم شهداء معارك الكرامة بمدينة أجدابيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقامت منطقة الخليج العسكرية حفل تأبين وتكريم لأهالي شهداء معارك عملية الكرامة التابعين لمنطقة الخليج العسكرية والوحدات التابعة لها .

 الحفل أقيم داخل قاعة قصر النجوم بحضور آمر منطقة الخليج العسكرية وعدد من أمراء الوحدات العسكرية والأمنية  والأعيان والمشايخ والمسئولين بمدينة اجدابيا.

خلال الحفل القيت العديد من الكلمات بالمناسبة تخللها تقديم الدروع وشهادات التكريم الى أهالي شهداء الواجب بمدينة اجدابيا الذين قضوا نحبهم أثناء الحرب ضد الإرهاب . 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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