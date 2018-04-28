منطقة الخليج تكرم شهداء معارك الكرامة بمدينة أجدابيا

أقامت منطقة الخليج العسكرية حفل تأبين وتكريم لأهالي شهداء معارك عملية الكرامة التابعين لمنطقة الخليج العسكرية والوحدات التابعة لها .

الحفل أقيم داخل قاعة قصر النجوم بحضور آمر منطقة الخليج العسكرية وعدد من أمراء الوحدات العسكرية والأمنية والأعيان والمشايخ والمسئولين بمدينة اجدابيا.

خلال الحفل القيت العديد من الكلمات بالمناسبة تخللها تقديم الدروع وشهادات التكريم الى أهالي شهداء الواجب بمدينة اجدابيا الذين قضوا نحبهم أثناء الحرب ضد الإرهاب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية