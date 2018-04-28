بالأرقام | المرصد تحصد الترتيب الأول كالأكثر تفاعلاً على فيسبوك بين 24 منصة ليبية أخرى

ليبيا – من 24 منصة لوسيلة اعلامية ليبية او معنية بالشأن الليبي على فيسبوك حصدت الصفحة الرسمية لصحيفة المرصد الليبية الترتيب الأول على مستوى التفاعل مع منشوراتهت وقصصها الإخبارية المنشورة على صفحتها وذلك من بين 15 صفحة تابعة لمواقع ووكالات وصحف إخبارية أخرى و 9 صفحات لمنصات اخبارية تابعة لقنوات ليبية تلفزيونية وذلك وفقاً لأرقام أظهرتها خدمة خاصية الرؤى والمقارنة بين الصفحات المقدمة من قبل فيسبوك .

وعلى الرغم من أن صفحة صحيفة المرصد حلت فى الترتيب الثامن من ناحية عدد المتابعين لصفحتها البالغ 445 ألف متابع ومعجب إلا أن عدد المتافعلين معها خلال اسبوع من الفترة الممتدة من 21-28 ابريل الجاري قد بلغ 174 ألف شخص اي الترتيب الاول فيما تحصلت صفحة موقع عين ليبيا المقرب من جماعة الإخوان المسلمين على 41 ألف متفاعل فقط على الرغم من أنها حلت فى المرتبة الاولى من ناحية عدد المتابعين والمعجبين البالغ 2.3 مليون شخص اما موقع مرصد ليبيا المحسوب كذلك على ترسانة الجماعة الاعلامية فلم يتحصل إلا على 733 متفاعل فقط !

وهو ذات الأمر الذي تحقق بالمقارنة مع شبكة الرائد الإعلامية المقربة أيضاً من الجماعة والتي تحصلت على 39 ألف تفاعل فقط على الرغم من أن عدد متابعيها ومعجبيها يفوق 1.3 مليون شخص اما صفحة قناة الجزيرة القطرية الموجهة إلى ليبيا فقد تحصلت فقط على الفين تفاعل طيلة هذا الاسبوع .

وكان ترتيب العشرة الاوائل على مستوى الصحف والمواقع الإخبارية بحسب عدد التفاعل كالتالي :

1 – صفحة صحيفة المرصد الليبية ( 174 الف تفاعل )

2 – صفحة وكالة الجماهيرية للأنباء ( 46 الف تفاعل )

3 – صفحة صحيفة المتوسط الليبية ( 42 الف تفاعل )

4 – صفحة موقع عين ليبيا الاخباري ( 41 الف تفاعل )

5 – صفحة شبكة الرائد الاعلامية ( 39 الف تفاعل )

6 -صفحة قناة ليبيا الآن الإخبارية ( 38 الف تفاعل )

7 – صفحة موقع إيوان ليبيا ( 15 الف تفاعل )

8 – صفحة بوابة الوسط ( 13 الف تفاعل )

9 – صفحة موقع اخبار ليبيا 24 ( 12 الف تفاعل )

10 -صفحة موقع اخبار ليبيا ( 6000 تفاعل ) .

المرصد تتصدر بين صفحات تسعة قنوات ليبية

اما على صعيد الصفحات التي تشكل منصات للقنوات الليبية المختلفة على موقع فيسبوك فقد تصدرت صفحة المرصد الترتيب الاول ايضاً من بينها جميعاً فيما حلت قناة 218 TV ذي 2.3 مليون متابع فى الترتيب الثاني و 218 NEWS فى الثالث وليبيا الحدث فى الرابع والأحرار فى الخامس .

اما صفحة قناة ليبيا روحها الوطن فقد حلت فى الترتيب السادس فيما حققت قناتي ليبيا بانوراما وليبيا الوطن تعادلاً فى المرتبة الاخيرة قبل قناة التناصح ومن قبلها النبأ .

وكان ترتيب المرصد بين العشرة الاوائل على مستوى صفحات القنوات الليبية بحسب عدد التفاعل كالتالي :

1 – صحيفة المرصد الليبية ( 174 الف تفاعل )

2 – صفحة قناة 218 ( 168 الف تفاعل )

3 – صفحة قناة 218 نيوز ( 147 الف تفاعل )

4 – صفحة قناة ليبيا الحدث ( 60 الف تفاعل )

5 – صفحة قناة ليبيا الاحرار ( 54 الف تفاعل )

6 – صفحة قناة ليبيا روحها الوطن ( 53 الف تفاعل )

7 – صفحة قناة النبأ ( 36 الف تفاعل )

8 – صفحة قناة ليبيا الوطن ( 13 الف تفاعل )

9 – صفحة قناة ليبيا بانوراما ( 13 تفاعل )

10 – صفحة قناة التناصح ( 4 الاف تفاعل )

شكر وإمتنان

وفى هذا المقام ، تسعد صحيفة المرصد الليبية باهداء هذا الإنجاز الى كل متابعيها والمتفاعلين معها والحريصين على التواصل بها ومشاركة منشوراتها وقصصها الاخبارية معهم كونهم اصحاب الفضل الأول فى تحقيقه .

كما ترحب الصحيفة بأي ملاحظات من أي نوع من قبل المتابع الكريم عبر التواصل معها إما عبر صندوق الرسائل الخاص بصفحتها على فيسبوك او عبر البريد الالكتروني [email protected]

ختاماً .. تعرب المرصد مجدداً عن عميق شكرها لكل المتابعين وتعدهم بمواصلة عملها بما ينال الرضى والثقة والإعجاب وتتمنى منهم مزيداً من التفاعل معها ليكونوا هم اصحاب الفضل فى تحقيق مثل هذه الانجازات مستقبلاً .

صحيفة المرصد الليبية

28 ابريل 2018

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