روسيا تدشن محطة نووية عائمة مثيرة للجدل

دشنت روسيا محطة طاقة نووية عائمة مثيرة للجدل لتزويد البقع السكنية الواقعة في القطب الشمالي بالطاقة.

وغادرت السفينة “أكاديميك لومونوسوف” حوض بناء السفن الخاص بها في سان بطرسبرج اليوم السبت في رحلتها الأولى، ومن المقرر أن تبحر السفينة عبر بحر البلطيق وبحر النرويج إلى ميناء مورمانسك التابع للقوات البحرية الروسية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بافيل ايباتو من الهيئة المشغلة “روسنرجاتوم” قوله إن “المفاعلين الخاصين بمحطة توليد الكهرباء سيجهزان بالوقود النووي”.

وفي صيف عام 2019، من المقرر أن تبحر السفينة “أكاديميك لومونوسوف” من مورمانسك إلى القطب الشمالي لتوفير الكهرباء والحرارة للبقع السكنية الروسية وتحلية مياه البحر، ويمكن لمحطة الطاقة تزويد حوالي 200 ألف شخص بالكهرباء، والميناء الذي سترسو في السفينة هو “بيويك” في سيبيريا.

وتعرض المشروع لانتقادات من قبل علماء البيئة بسبب مخاطره، وحذرت منظمة جرينبيس مؤخراً من أن هناك خطراً من تكرار كارثة “تشيرنوبيل” على جليد القطب الشمالي.

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