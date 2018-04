المتوسط:

أعلن رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش عن مشاركة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موجرينى في اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا والمقرر عقده الجامعة العربية بعد غد الإثنين بالقاهرة.

كما يشارك في الاجتماع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والامم المتحدة، ويبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية.

ويناقش الاجتماع خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

The post الاتحاد الأوروبي يعلن مشاركة ” موجريني ” في اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية