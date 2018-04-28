«الزنداح» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

عين ليبيا

بحضور “د. المهدي الأمين” وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق الوطني و “د. عادل زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تم اليوم السبت 28/4/2018 بمقر المعهد الوطني للإدارة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

حضر الحفل أيضاً ” أ. خالد الشرع” وكيل وزارة العمل والتأهيل و”د. أبوعجيلة ميرة” مدير مكتب التفتيش وضمان الجودة و”م. صلاح الدين سلامة السائح” مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة و”أ. محمد البوعيشي” مدير مكتب شؤون الهيئة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ومن بعد توالت الكلمات التي تهدف إلي الإهتمال بالشباب ولابد من إتاحة لهم الفرص للإبداع والإبتكار مؤكدين بأن مكانهم المدارس والمنتزهات وليس قارعة الطريق.

كما أكد المتحدثون بأن أطفالنا هم مستقبلنا ويجب أن نبتعد بهم عن أي مسببات تبعدهم عن أماكن العلم والتعلم والتألق.

كما رافق الحفل عروض مرئي وعروض تمثيلية للأطفال نالت إعجاب وتقدير وإستحسان الحضور.

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