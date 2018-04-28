فريق عمل لشركة البريقة ينجز عمل 45 يوما في «8 أيام فقط»

عين ليبيا

تمكن فريق العمل المكون من مجموعة صيانة معدات الغاز والمقاول المختص واللجنة المشرفة من مهندسي إدارة الشئون الفنية ينهون مجال عمل نقل خزانات الغاز الأفقية من مستودع الغاز طبرق الي موقع مشروع دوارة الغاز الجديدة بمنطقة الزويتينة يوم الخميس 26 أبريل.

ومجال العمل الذي حدد له مستوعب زمني قدر ب 45 يوما أبت همم الرجال إلا أختصاره ب 8 أيام، حيث تم نقل وتركيب خزانات الغاز الستة بأماكنها المخصصة أعلى القواعد الخرسانية بموقع مشروع دوارة الزويتينة بأمان وفق إجراءات السلامة القياسية مسبقة التخطيط.

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