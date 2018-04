سفير إيطاليا لدى ليبيا يؤكد ضرورة وجود دستور جديد قبل الانتخابات

المتوسط:

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، ضرورة وجود دستور جديد والموافقة على قانون انتخابي قبل التحرك نحو الانتخابات الوطنية في ليبيا.

وأضاف “بيروني”، بحسب تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية، أن التصويت الانتخابي أمر لا مفر منه لمصداقية عملية المصالحة برمتها.

وأوضح السفير الإيطالي لدى ليبيا، أن عودة المشير خليفة حفتر، من فرنسا بعد تلقيه العلاج الطبي، يمكن أن تساعد البلاد على التحرك نحو الانتخابات وتوفر الأمل في استقرار البلد الذي مزقه الصراع في المستقبل.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة توحيد الشعب الليبي البالغ تعداده ستة ملايين شخص وجرى تقسيمه منذ عام 2014 بين الحكومات المتنافسة والتحالفات العسكرية في شرقها وغربها.

