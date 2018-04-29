المنظمة  الدولية للهجرة تناقش أوضاع المهاجرين في طرابلس

المتوسط:
التقى مدير البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة “أشرف السوداني” ، اليوم السبت، مع رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس الملازم عبد الناصر حزام رئيس وحدة الإيواء ملازم أول عادل اقطيط .
وبحسب المكتب الإعلامى لجهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية فرع طرابلس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، فأن اللقاء تناول بحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الايواء، و المشاكل التي تواجه عمل الجهاز، وحصر للاحتياجات اللازمة لهولاء المهاجرين.
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