المشهد السياسي الليبي على طاولة مناقشات المنتدى الثقافي العربي

المتوسط:

نظم المنتدى الثقافي العربي، ندوة صباح اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة المشهد السياسي الليبي بمشاركة العديد من السياسين والإعلامين.

وأكد الحاضرون، أن ليبيا قادرة على استيعاب كل ألوان الطيف السياسي ودون إقصاء أو تهميش لأحد، مشيدين بانتخاب هيئة الرئاسة للمجلس الاستشاري للدولة التي اتصفت بالشفافية والديمقراطية.

وأضاف الحاضرون، خلال الندوة، أن ليبيا قادرة على تجاوز كل الأوضاع السيئة وستكون نمودجًا لباقي الدول العربية في كيفية التعايش بين كل الأطراف السياسية.

وفِي ختام الندوة، طالب الحاضرون من كل الدول بعدم التدخل في شئون ليبيا الداخلية، لأن الليبيون وحدهم القادرون على حل مشاكلهم.

