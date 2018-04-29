منظمة شهداء ومنتسبي البنيان المرصوص توجه أربعة مطالبات لحكومة الوفاق

ليبيا- طالبت منظمة ” شهداء ومنتسبي البنيان المرصوص ” حكومة الوفاق بضرورة صرفة مكافآت خاصة لعناصر العملية الذين خاضوا الحرب ضد تنظيم داعش فى مدينة سرت خلال العامين الماضين .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه واصدرته من مدينة مصراتة طالبت المنظمة حكومة الوفاق بتفعيل إجراءات التأمين الصحي لأسر ”الشهداء” كما دعتها لتحمل مسؤولياتها تجاه رعاية أسرهم وأسر والمفقودين صرف مخصصاتهم المالية.

واشارت المنظمة فى بيانها الى صعوبة الظروف المعيشية الراهنة من نقص فى السيولة وتردي الاوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعار فى ظل توقف المرتبات التي كان يتقاضاها من قضو فى تلك الحرب .

كما اشتكت المنظمة فى بيانها مما اعتبرته إهمالاً واضحاً لجرحى عملية البنيان المرصوص من عدم إستكمال لعلاجهم حتى تقطعت بهم السبل ما دفع بعضهم الى فقدان الامل فى الشفاء مطالبة بمعالجة اوضاعهم على وجه السرعة ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – خاص

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