استمرار التدريبات لمكافحة تهريب الآثار

عين ليبيا

جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار مستمر في تدريب وتأهيل منتسبي الجهاز من أجل الرفع من مستوى الأداء وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بالموروث الثقافي الليبي والتي من بينها النبش غير المشروع وسرقة وتهريب الآثار والاتجار بها من اجل الربح السريع دون النظر لما يمثله هذا الموروث الثقافي والحضاري من أهمية لكل الليبيين باعتباره تاريخ وهوية وقضية أمن قومي.

ونشيد هنا بورشة العمل التي عُقدت في المدة الماضية بحضور أعضاء التحقيق بفروع الجهاز وضباط من الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك وخبراء آثار من مصلحة الآثار حيث تلقوا شروح نظرية وعلمية استخدمت فيها الحقائب الدراسية، هذا وستتوالى البرامج وورش العمل خلال الفترة القادمة.

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