الجالي يطالب بتوفير الأمن بمركز طبرق الطبي

عقد مدير عام مركز طبرق الطبي إجتماعاً موسعاً بالمناوبين بعد فترة الدوام الرسمي داخل المركز لمناقشة الأمور الأمنية الحاصلة داخل المركز .

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الإجتماع تطرق إلي المشاكل الأمنية التي يعاني منها المركز وذلك لتقصير عمل الأجهزة الأمنية المختلفة لحماية هذا المرفق الطبي المهم لمدينة طبرق .

وأثنى المدير العام لمركز طبرق الطبي خلال اجتماعه علي مجهودات المناوبين المبذولة في تسيير العمل رغم الصعاب و المتاعب التي يتعرضون لها من قبل بعض أهالي المرضي و الزوار للمركز .

وشدد الجالي خلال اجتماعه على تنفيذ قرار حالة الطوارئ ، والذي صدر الفترة الماضية حول مدينة درنة مطالباً بتنفيذ هذا القرار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث .

مطالباً الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق النظر إلى مركز طبرق الطبي وتوفير الحماية لكل الكوادر الطبية داخله ، وذلك لأهمية هذا القطاع الحيوي المهم الذي يخدم في جل شرائح المجتمع وأيضاً المدن المجاورة له وعدم تلبيتهم لأغلب نداءات الاستغاثة التي يناديها المركز لبسط الأمن داخله والتصدي الى المخربين والأيادي التي تعتدي على هذا القطاع الحيوي المهم من حين لآخر.

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