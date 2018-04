إصابة طفلين إثر انفجار لغم أرضي في بنغازي

المتوسط :

أفادت مصادر مطلعة عن اصابة طفلين بجروح بالغة جراء مخلفات الحرب التي خلفتها الجماعات الإرهابية بوسط مدينة بنغازي.

وأوضحت المصادر بأن أحداهما أصيب بجروح جراء انفجار لغم أرضي زرعته التنظيمات الإرهابية أبان فترة الحرب لتحرير المدينة، فيما أصيب الاخر جراء شيظة رصاص و التي اشتعلت على اثر انفجار هذا اللغم.

جدير بالذكر أن المدينة لازالت تشهد انتشار عدد من مخلفات الحرب القابلة للانفجار زرعتها الجماعات الإرهابية في مناطق متفرقة بالمدينة والتي تعمل أفراد الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة على ازالتها رغم قلة الامكانيات.

