صحيفة فرنسية: ليبيا بلد بدون هياكل حكومية قوية

نشرت صحيفة لوريان لو جور الفرنسية، تقريرًا مساء أمس حول الهجرة غير الشرعية، تحت عنوان “تدهور الأوضاع المعيشية للمهاجرين في ليبيا”، أوضحت فيه أن ليبيا بلد بدون هياكل حكومية قوية منذ الإطاحة بنظام القذافي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الأوضاع المعيشية للمهاجرين في ليبيا قد تدهورت أكثر منذ تأسيس اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الوفاق، للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.

وأضافت “أن دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت العزم على خفض الهجرة عبر البحر المتوسط في عام 2017م، تعهدت بتقديم مساعدات مالية للسلطات الليبية، ولتدريب خفر السواحل ودفع ملايين اليوروات من خلال الوكالات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحسين ظروف المعيشة في معسكرات الاعتقال”.

وأكملت: “إلا أنه وفقاً لمنظمة غير حكومية فإن حرس السواحل الليبيين، يعملون جنباً إلى جنب مع شبكات الاتجار، ويذهبون إلى حد تعذيب المهاجرين لابتزاز أموالهم” حسب زعمها.

