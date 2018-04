“العباني”: اجتماع “عقيلة” و”المشري” بالمغرب تمديد للأزمة اللليبية

خاص -المتوسط :

أكد عضو مجلس النواب المتنحي د. محمد العباني، بأن اجتماع رئيس مجلسى النواب “عقيلة صالح” و الاستشاري ” خالد المشري” الذي عقد الاثنين الماضي في المغرب بشأن تعديل الاتفاق السياسي ماهو إلا تمديد لأمد الأزمة الليبية و الدخول عبر مراحل انتقالية متعددة ، قائلا “أن إتفقوا أكلوا المحصول، وإن إختلفوا دمروه”.

ووصف العباني،في تصريح خاص للــ”المتوسط “، خطط البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية على مدارالسنوات الماضية وحتى الان بـــ “الفاشلة” لكونها مجرد عملية لإدارة للصراع بين الأطراف الليبية وتمديدا في عمر الأزمة عبر الدخول في مراحل انتقالية، مشيرا إلى أن المبعوثيين الأممين الذين تولوا المنصب في ليبيا لم يجتهدوا عبر التفكير خارج الصندوق من أجل انهاء تلك المراحل.

و أعرب العباني عن تخوفه إزاء دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة جراء عرقلة الأطراف كافة لانهاء مرحلة الاستحقاق الدستوري، موضحا بأن دخول البلاد إلى مرحلة انتقالية جديدة يعني اعادة تدوير للعاهات السياسية المتنفذة بالمشهد السياسي و الحاق الضرر بالدولة وزياده معاناة المواطنين وضنك معيشتهم، مؤكدا على أن المشهد الليبي يتطلب اﻹنتفال إلى المرحلة الدائمة من خلال اﻹستفتاء على مشروع الدستور المنجز والمقر بأغلبية 43 عضوا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ومن ثم إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فيما تبقى من شهور العام الجاري.

