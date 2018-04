المتوسط :

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بالجهود المبذولة كافة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة في ليبيا، جاء ذلك على خلفية تعقيبها على الاجتماع المشترك بين مدينتي الزنتان ومصراتة.

وأعربت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد رصدته “المتوسط”، عن تحفظها الكامل إزاء ما جاء في بيان و ميثاق مصالحة المدينتين ، وذلك لعدم شموله على الضمان اللازم لحقوق الضحايا والمتضررين جراء النزاع المسلح الذي وقع فيما بين عدد من التشكيلات والجماعات المسلحة من المدينتين أثناء أحداث العنف في أواخر عام 2014م بمدينة طرابلس وامتدت إلي غرب مدينة العجيلات والجميل والي منطقة بئر الغنم اقصي غرب البلاد.

وأكدت اللجنة ، على أن المصالحة الشاملة في ليبيا تعد مطلب وخيار وطني ينشده الليبيين كافة ، مشيرة بأن ما حدث في الجولتين الأولي والتانية بمدينة الزنتان ومصراتة من لقاء لعدد من أعيان وحكماء من المدينتين لا يعدوا كونه مصالحة فيما بين أمراء الحرب وقادة التشكيلات والجماعات المسلحة من المدينتين و محفل للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة تحت غطاء وشعار المصالحة الوطنية واستغلالها لتمرير أهداف سياسية وتحالفات مشبوهه لا تصب في المصالحة الوطنية العليا .

وناشدت اللجنة ، المجلسين البلديين وحكماء وأعيان مدينتي الزنتان ومصراتة إلي ضرورة الإقرار بسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة والمحسوبة على المدينتين بحق أبناء الشعب الليبي ، و إرسال برقيات إعتذار من الطرفين لكل الليبيين عن الأخطاء التي ارتكبت و لما سببه النزاع المسلح الذي وقع وما خلفه من ضحايا ومصابين مدنيين ومعاناة إنسانية مر بها المواطنين بمناطق النزاع خلال سنة 2014.م واضرار كبيره للمرافق والأملاك العامة والخاصة وكذلك إعاقة للعملية السياسية وتدمير لمؤسسات الدولة ، فضلا عن ضمان تقديم الجناة والمتورطين في ارتكاب الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الجنائية خلال فترة النزاع المسلح الذي وقع للعدالة المحلية والدولية و بقصد محاسبتهم

The post الوطنية لحقوق الانسان: اجتماع المصالحة بين مصراته و الزنتان ماهو إلا تقويض لسيادة القانون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية