المتوسط :

ناشد مجلس حكماء ليبيا،امس السبت،أطراف النزاع في الجنوب كافة إلى وقف إطلاق النار والعمل على التهدئة والجلوس على مائدة الحوار لحل المشاكل العالقة.

وطالب المجلس في بيان له السلطات المحلية وجميع مجالس الحكماء في الجنوب بتحمل مسؤولياتهم تجاه تدهورالوضع في الجنوب، مشددا على أهمية تجنيبه ويلات التصعيد من خلال إيجاد مخرج حقيقي لحالة التأزم الأمني في الجنوب.

وحمل المجلس المسؤولية القانونية للمجلس الرئاسي والجهات المسؤولة في الدولة، مؤكدا على أهمية أن تقوم هذه الجهات بمسؤولياتها المناطة بها للمحافظة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها بحسب البيان

نـــــص البيـــــان

The post مجلس حكماء الجنوب يدعو للتهدئة بين الأطراف كافة بالمنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية