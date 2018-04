الجزائر تعرب عن مخاوفها إزاء ازدياد أعداد المهاجرين العالقين في ليبيا

المتوسط:

أعرب وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن قلقه إزاء ازدياد أعداد المهاجرين العالقين في ليبي، موضحًا أن هناك حوالى 700 ألف مهاجرًا يمكن أن يدخلوا الأراضي الجزائرية، بسبب عدم تمكنهم من بلوغ أوروبا.

وأضاف الوزير الجزائري، بحسب صحيفة الجزائر، في عددها أمس السبت، أنه يوجد 15 مليون شخص في دول الساحل، خاصة مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينافاسو وغينيا وساحل العاج، موضحًا إنهم مستعدون للتنقل باتجاه الشمال، خصوصا نحو الجزائر.

ومن جهته قال مدير مركز العمليات للهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية، إن هناك سبعة آلاف شخص في النيجر، يقومون بنقل المهاجرين، ولديهم 14 ألف سيارة، رباعية الدفع للقيام بنشاطهم هذا، مضيفا أن عائدات هؤلاء الذين ينقلون المهاجرين تقدر بـ 140 يورو شهريا.

