انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي في يفرن

نظم مركز الحوار الإنساني فعاليات الملتقى الوطني الليبي في مدينة يفرن، أمس السبت، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويهدف الملتقى بحسب الصفحة الرسمية له على “فيس بوك”، المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة.

ويحظى هذا الملتقى برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، ويندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.

