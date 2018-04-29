بحضور سلامة .. القاهرة تحتضن الإثنين إجتماع الرباعية الرفيعة لبحث الأزمة الليبية

ليبيا – تستضيف الجامعة العربية، الاثنين، اجتماعا للمجموعة الرباعية حول ليبيا بمشاركة فيديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل.

ووفقاً لصحيفة العرب اللندنية ، قال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحافي السبت، إن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم في ما بينها دعما للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وأشار المتحدث إلى أن المجموعة ستبحث في آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وبحسب المتحدث، يستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل، التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدما في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة، استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

ومساء الجمعة، وصل إلى القاهرة المبعوث الأممي بشأن ليبيا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المبعوث الأممي “سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر وجامعة الدول العربية من بينها وزير الخارجية المصري سامح شكري وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية.

المرصد – متابعات

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