“مساهل”: الجزائر تعلن رفضها التدخل في الشئون الداخلية لليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، رفضه تدخل بلاده في الشئون الداخلية لليبيا، مؤكدًا أن أي تدخل عسكري أجنبي جديد في ليبيا “سيعقد من الوضع” الأمني المتأزم حاليا.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري، خلال تصريحات على هامش مشاركته بباريس، في الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الإرهاب، أن أي تدخل عسكري أجنبي سيخلق المزيد من التوتر والدمار في ليبيا”.

وتابع:”الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وترى أن الحل يكمن في تطوير المشاورات وتعزيز التنسيق بين دول الجوار، وهو المسعى الذي يأتي من أجل توحيد الجهود لمساعدة الدولة الليبية والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه”.

وجدد مساهل موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة تقديم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية، مؤكدا ضرورة دعم مجهودات المبعوث الأممي إلى ليبيا.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لإعادة بناء ليبيا ومساعدة الليبيين للخروج من الوضع المتأزم.

وكانت الجزائر قد رفضت التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا كموقف مبدئي له ثوابته، لأن هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى حالة فوضى ودمار.

