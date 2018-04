“الشرطة السياحية” تدرب عناصرها على مكافحة تهريب الآثار

المتوسط:

أطلق جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، أمس السبت، ورشة عمل للضباط ومنتسبي الجهاز من أجل الرفع من مستوى الأداء وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بالموروث الثقافي الليبي.

وتهدف الورشة، التدريب على مكافحة النبش غير المشروع وسرقة وتهريب الآثار والاتجار بها من أجل الربح السريع دون النظر لما يمثله هذا الموروث الثقافي والحضاري من أهمية لكل الليبيين باعتباره تاريخ وهوية وقضية أمن قومي.

وحضر الورشة أعضاء التحقيق بفروع الجهاز وضباط من الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك وخبراء آثار من مصلحة الآثار حيث تلقوا شروح نظرية وعلمية استخدمت فيها الحقائب الدراسية، هذا وستتوالى البرامج وورش العمل خلال الفترة القادمة.

