انطلق أمس السبت، معرض زوارة النسائي الأول للأعمال اليدوية، تحت شعار صنع بأيادي مبدعة، بتنظيم كلا من مدرسة الأم الفاضلة وجمعية أقرأ.

وشهد عرض زوارة النسائي الأول للأعمال اليدوية، مجموعة من المنتجات الصناعية اليدوية والتي أعدت من قبل النساء المشاركات.

