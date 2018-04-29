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ورشة عمل لرفع كفاءة الأطباء الجدد والامتياز بمستشفى أجدابيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظم قسم الجراحة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا، أمس السبت بقاعة المحاضرات بالقسم ورشة عمل حول المهارات الجراحية الأساسية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى عطوه الجبالي في حديث – لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” – ان الهدف من إقامة الورشة هو تطوير ورفع كفاءة أطباء الامتياز والأطباء الجدد العاملين بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي.

أضاف الجبالي بان الورشة استهدفت 32 طبيباً وطبيبة وكانت البداية بالجزء النظري ومن ثم التدريب العملي وذلك على كيفية التعقيم وأنواع الإبر والأسلاك الجراحية وكيفية تعلم الخياطة ومبادئ جراحة المناظير.

وأشار إلى أن ورشة المهارات الجراحية الأساسية قد أشرف على تنفيذها كادر من الأطباء الليبيين وهم الدكتور جمال الشريف والدكتور عبدالقادر المغربي والدكتور فرحات السعيطي وممرضة العمليات زهرة عامر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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