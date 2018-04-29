ورشة عمل حول "دور الدستور في إرساء قواعد سلام دائم" بأجدابيا

اختتمت عشية أمس السبت شبكة صناع السلام ليبيا، ورشة عمل حول (دور الدستور في إرساء قواعد سلام دائم)، استمرت ليومي الجمعة والسبت.

وكانت هذه الدورة تهدف الى دعم العملية الدستورية في ليبيا وتشجيع المواطنين من أجل المشاركة في عملية بناء دستور دائم للبلاد، بحسب ما قال عضو شبكة صناع السلام ليبيا أشرف القطعاني – لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”.

وأضاف القطعاني: “خلال الجلسة الأولى قدم عضو اللجنة التأسيسية للدستور عمر النعاس نسخة من مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية كهدية لمنظمة شبكة صناع السلام ليبيا”.

من جانبه أكد عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور عمر الناس في تصريح – لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” – حول أهمية مثل هذا اللقاء بقوله: “كان اللقاء هادفاً جداً، حيث تم استعراض المسار التأسيسي والدستوري مع التأكيد على أن مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية يوم 29/ 7/ 2017م هو الآن ملكا خالصا للشعب الليبي، ومن حق الشعب الليبي ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور”.

وتابع النعاس قائلاً: “لقد تم الاستماع إلى عدد من الاستفسارات حول المسار الدستوري، وقد تم توضيحها مع الاستئناس بالنصوص الواردة في مشروع الدستور وتم التأكيد على أن الدستور هو وثيقة سلام ومصالحة وطنية بامتياز عندما يقره الشعب الليبي”.

يذكر ان ورشة عمل (دور الدستور في إرساء قواعد سلام دائم) قد أقيمت بقاعة مجلس الشباب والرياضة بمدينة اجدابيا وبمشاركة أعضاء من شبكة صناع السلام ليبيا عن مدينتي الكفرة وبنغازي.

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