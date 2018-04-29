مستشفى الثورة بالبيضاء يختتم ورشة عمل حول أمراض الكلى

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء “طلال الطشاني” في تصريح خاص لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن المستشفى اختتم يوم الخميس ورشة عمل حول الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى في وحدة الكلى والتي نظمها وأشرف عليها مكتب مكافحة العدوى بالمستشفى، بالتعاون مع قسم الكلى وبمشاركة استشاريي الأمراض السارية من مركز بنغازي الطبي، وبرعاية مكتب الجودة بالمستشفى.

وأضاف “الطشاني” أن الورشة استمرت ليومين متتاليين، شملت محاضرات توعوية ألقاها عدد من الأطباء واستشاريي الأمراض السارية.

بالإضافة لتدريبات عملية فيما يتعلق بالتعقيم والتعامل مع المخلفات الطبية، كما شهد اليوم الختامي نقاشا موسعا وتفاعلا من قبل الأطباء الحاضرين فيما يتعلق بموضوع الورشة، واتفق المشاركون على عدد من التوصيات التي تهدف لنشر الوعي الصحي لمكافحة العدوى ونصائح مهمة لكل العاملين في المجال الطبي.

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