جامعة عمر المختار تطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لها

أطلقت جامعة عمر المختار الموقع الإلكتروني والرسمي لها على شبكة الإنترنت بعد توقف له لفترة طويلة حيث كانت تنشر وتتواصل مع متابعيها من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وأعلن عميد الجامعة الدكتور “عبدالمطلوب بوفروة” عبر موقع الجامعة بأن المواقع الإلكترونية قد أصبحت لدى الجامعات واقعاً ومطلباً رئيسياً لا يمكن الاستغناء عنه في إدارة أعمالها، حيث إنه يُسهّل عملية التواصل مع كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية منها والعالمية.

وأضاف “بوفروة” إن المـوقع الإلكـتروني لأي جامعة يمثل أهمية كبيرة في أنجاز الـمعاملات وتسهيل الإجراءات لذا وجب توفر موقع رسمي لجامعة عمر المختار يربطها مع غيرها من المؤسسات العلمية وكذلك أعضاء هيئة التدريس والطلاب أيضاً.

يذكر أن موقع الجامعة قد أطلق على الرابط ( www.omu.edu.ly ) والذي يمكن فتحه من أي محرك بحث إلكتروني عبر الإنترنت.

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