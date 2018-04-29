إيقاف 3 أفراد من مديرية أمن بنغازي على خلفية تعذيب سجين

أودع فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي، ثلاثة أفراد تابعين لقسم النجدة في مديرية أمن بنغازي إلى السجن الاحتياطي، على خلفية شكوى تقدم بها مواطن عن تعرض موقوف للتعذيب داخل القسم خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً لمصدر مطلع، أنه وبناء على تقرير لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، تم اتهام ثلاثة أفراد من قسم النجدة بالضلوع في تعذيب المواطن عبدالله المسماري خلال تواجده رهن التوقيف على ذمة إحدى القضايا بالقسم خلال اليومين الماضيين.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن تعليمات وزير الداخلية تقضي بعدم المساس بكرامة المواطن، وضرورة اتباع الطرق القانونية في التحقيق.

كما وأكد المصدر، أن أي تصرف فردي بتجاوز القانون سيعرض صاحبه للعقاب القانوني الرادع لمثل هذه التصرفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا